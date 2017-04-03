Фийон пообещал парламентское расследование по книге об МВД в случае победы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер Франсуа Фийон заявил в эфире телеканала BFMTV, что в случае своего избрания, создаст комиссию по проведению парламентского расследования в связи с информацией о деятельности МВД, содержащейся в книге журналистов сатирического издания Canard Enchaine.

В своем выступлении 24 марта на телеканале France 2 Фийон ссылался на книгу двух журналистов сатирического журнала Canard Enchaine о деятельности МВД. По словам экс-премьера, из содержания книги Bienvenue place Beauvau ("Добро пожаловать на площадь Бово" — на площади Бово расположено МВД) следует, что Олланд держит под жестким контролем все интересующие его расследования. Однако один из авторов книги опроверг слова Фийона.

"Я доверяю судебной системе, но я не доверяю тем, кто ей манипулирует ", — отметил Фийон.

"Прокуратура должна рассмотреть это дело. Если она его не рассмотрит и я буду избран президентом Республики, то будет комиссия по (проведению — ред.) парламентского расследования", — заявил Фийон.

Ранее сообщалось, что шесть депутатов от французской партии "Республиканцы" обратились к прокурору Парижа и национальному финансовому прокурору в связи с публикацией книги о деятельности МВД.

В своем обращении к прокурору депутаты утверждали, что в книге рассказывается о совершении определенного числа деяний достаточно серьезного характера, которые могут быть отнесены к разряду уголовных преступлений. Депутаты обратились к прокурорам с просьбой предпринять действия, которые государственные обвинители сочтут необходимым в данной ситуации. По их словам, некоторые правонарушения могут подпадать под юрисдикцию национальной финансовой прокуратуры.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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