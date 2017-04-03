Вучич сможет проводить независимую политику, считает эксперт

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах в Сербии Александр Вучич сможет проводить независимую политику в своей стране, одновременно ориентируясь и на Брюссель, и на Москву, считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.
На четвертом месте глава МИД Сербии с 2007 по 2012 годы, а с 2012 по 2013 — председатель Генеральной ассамблеи ООН Вук Еремич, набирающий 5,64 %. Бессменный лидер Сербской Радикальной партии Воислав Шешель получает 4,47%.
Преемственность в политике
"Победа Вучича, тем более в первом туре, — свидетельство того, что сербское общество выступает за преемственность политики правящей коалиции. Очевидно, что политика Вучича отвечает интересам и тех, кто считает приоритетным вступление Сербии в Европейский союз, и тех, кто считает, что это не должно происходить за счет снижения уровня отношений с Россией и другими традиционным партнерами Сербии, в частности, с Китаем", — сказал эксперт РИА Новости.
"Конечно, в Сербии есть партии и движения, которые выступают за более активное развитие отношений именно с Россией. Это, прежде всего, Сербская радикальная партия и движение "Двери", чьи кандидаты также участвовали в нынешних выборах. Но, очевидно, сербское общество устало за предыдущие десятилетия, за 90-е годы, нулевые годы, от нестабильности, от давления Запада, и сейчас выступает именно за такой умеренный курс, который олицетворяет собой Вучич", — отметил Искендеров.
Brexit развязал руки
Эксперт считает, что сейчас Европейский союз будет занят выстраиванием новых отношений с Великобританией в связи с Brexit. Он отметил, что учитывая кризисное положение в самом Европейском союзе и тот факт, что расширение этой организации заморожено до 2020 года, и заморозка может продлиться до середины 20-х годов, Брюссель лишен возможности давить на Сербию, выдвигать ультимативные требования и угрожать заморозить заявку на вступление в ЕС.
Визит в Москву помог
По словам Искендерова, Вучич никогда не скрывал заинтересованности Сербии в развитии отношений с Россией.
"Понятно, почему это делается, – Сербия по-прежнему нуждается в российской поддержке в ООН в плане противодействия легитимизации Косово. Сербия нуждается в российских инвестициях. У российского бизнеса очень хорошие позиции в Сербии, в частности, у компании "Газпром". Понятно, что Вучич заинтересован в развитии отношений с Россией", — сказал эксперт.
Окончательные результаты голосования РИК должна сообщить до 20.00 (21.00 мск) 6 апреля. Президент Сербии избирается сроком на пять лет. Один человек не может быть избран на этот пост больше двух раз.