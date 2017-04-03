Вучич сможет проводить независимую политику, считает эксперт

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах в Сербии Александр Вучич сможет проводить независимую политику в своей стране, одновременно ориентируясь и на Брюссель, и на Москву, считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Как свидетельствуют обновленные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) на основании обработки 91,39% бюллетеней, премьер-министр Сербии Александр Вучич побеждает на выборах президента с результатом 55,13%. На втором месте — бывший омбудсмен Сербии, юрист по образованию Саша Янкович с 16,29%. На третьем месте — политик-пародист студент Лука Максимович под псевдонимом Любиша Прелетачевич-Белый с результатом 9,43%.

На четвертом месте глава МИД Сербии с 2007 по 2012 годы, а с 2012 по 2013 — председатель Генеральной ассамблеи ООН Вук Еремич, набирающий 5,64 %. Бессменный лидер Сербской Радикальной партии Воислав Шешель получает 4,47%.

Преемственность в политике

"Победа Вучича, тем более в первом туре, — свидетельство того, что сербское общество выступает за преемственность политики правящей коалиции. Очевидно, что политика Вучича отвечает интересам и тех, кто считает приоритетным вступление Сербии в Европейский союз, и тех, кто считает, что это не должно происходить за счет снижения уровня отношений с Россией и другими традиционным партнерами Сербии, в частности, с Китаем", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, "курс правящей коалиции, несмотря на то, что президентом в последние годы был Томислав Николич, и государственная система Сербии и уровень влияния ведущих политиков как раз свидетельствовали о том, что реальные рычаги правления внутренней и внешней политикой находятся в руках Вучича, — этот курс объективно удовлетворял интересам общества".

"Конечно, в Сербии есть партии и движения, которые выступают за более активное развитие отношений именно с Россией. Это, прежде всего, Сербская радикальная партия и движение "Двери", чьи кандидаты также участвовали в нынешних выборах. Но, очевидно, сербское общество устало за предыдущие десятилетия, за 90-е годы, нулевые годы, от нестабильности, от давления Запада, и сейчас выступает именно за такой умеренный курс, который олицетворяет собой Вучич", — отметил Искендеров.

Brexit развязал руки



Эксперт считает, что сейчас Европейский союз будет занят выстраиванием новых отношений с Великобританией в связи с Brexit. Он отметил, что учитывая кризисное положение в самом Европейском союзе и тот факт, что расширение этой организации заморожено до 2020 года, и заморозка может продлиться до середины 20-х годов, Брюссель лишен возможности давить на Сербию, выдвигать ультимативные требования и угрожать заморозить заявку на вступление в ЕС.

Визит в Москву помог

"Сейчас у Вучича очень хорошее поле для маневров. Он может проводить более независимую политику, пытаться ориентироваться одновременно и на Брюссель, и на Москву. Сейчас ему это будет сделать гораздо легче, чем это было два-три года назад", — отметил Искендеров.

По словам Искендерова, Вучич никогда не скрывал заинтересованности Сербии в развитии отношений с Россией.

"Понятно, почему это делается, – Сербия по-прежнему нуждается в российской поддержке в ООН в плане противодействия легитимизации Косово. Сербия нуждается в российских инвестициях. У российского бизнеса очень хорошие позиции в Сербии, в частности, у компании "Газпром". Понятно, что Вучич заинтересован в развитии отношений с Россией", — сказал эксперт.

По его мнению, "именно визит Вучича неделю назад в Москву и переговоры с (президентом РФ Владимиром) Путиным помогли ему перетянуть в определенной степени пророссийский электорат, который мог бы проголосовать за Воислава Шешеля, к примеру". "Очевидно, что убедительная победа Вучича в первом туре — это и результат визита Вучича в Москву", — считает эксперт.

Окончательные результаты голосования РИК должна сообщить до 20.00 (21.00 мск) 6 апреля. Президент Сербии избирается сроком на пять лет. Один человек не может быть избран на этот пост больше двух раз.