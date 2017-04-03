РПК сообщила о двух атаках на турецких силовиков в феврале-марте

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана обнародовала видео двух операций, совершенных ею против турецких силовиков на востоке страны, на шоссе между городами Диярбакыр и Мардин. Ранее официальных сообщений об этих нападениях не поступало.

Согласно видео, 25 февраля партизаны РПК обстреляли из ручных гранатометов на шоссе в районе деревень Султан Шехмус (Sultan Şexmus) и Акрес (Akres) бронированный автомобиль типа "Кобра". Количество пострадавших солдат неизвестно.

Шестнадцатого марта РПК также подорвало еще один автомобиль "Кобра" в районе деревни Мази (Mazi). По утверждению РПК, три турецких солдата были убиты, еще один ранен.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч членов РПК.