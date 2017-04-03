СМИ: в Монпелье судят владельца сауны, заминировавшего клуб свингеров

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Суд во французском Монпелье рассматривает дело 59-летнего владельца сауны, предположительно, заминировавшего заведение конкурентов, с которыми вел тяжбу относительно доменных имен, передает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь 2011 года. Охранник клуба свингеров обнаружил рядом со стеной здания взрывное устройство, вес которого приблизительно составлял 750 граммов. По данным правоохранителей, его взрыв мог привести к многочисленным ранениям людей, поскольку в заведении в этот вечер наблюдался праздничный аншлаг.

После анализа частиц ДНК, оставленных на самодельной бомбе, полиция арестовала владельца сауны, который судился с хозяевами клуба из-за регистрации доменных имен, связанных с названиями заведений.

Сам подсудимый, который обвиняется в покушении на убийство, полностью отрицает свою вину. Ожидается, что приговор по его делу будет вынесен 20 апреля.