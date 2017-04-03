В Минске в суд подали девять жалоб на приговоры за участие в протестах

МИНСК, 3 апр — РИА Новости. Минский городской суд рассмотрит жалобы на решения судов, которые были вынесены за участие в уличных акциях в Минске, сообщил журналистам в понедельник председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало.
"Сейчас начали поступать апелляционные жалобы на решения судов. Их немного. Есть девять жалоб", — сообщил Сукало, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.
По его словам, они находятся в Мингорсуде. Председатель ВС отметил, что эти жалобы будут рассмотрены к середине апреля. Сукало отказался дать оценку законности действий сотрудников милиции и оценить решения судов в отношении задержанных во время уличных акций.
"Я не могу давать оценку, получится что, я как председатель Верховного суда буду давить на суды", — сказал он.
"Никаких рекомендаций никто давать не будет. Суд при назначении наказания учитывает и оценивает степень общественной опасности. Если человек в маске, с битой, если сознательно идет на акцию, чтобы нарушать порядок, то и суд будет оценивать с учетом общественной опасности", — сказал Сукало, добавив, что суды в таких случаях принимают решения с учетом личности задержанного — задерживался ли он за аналогичные нарушения ранее.
Ранее правозащитники сообщили, что суд Октябрьского района назначил 12 суток ареста за участие в акции 25 марта гражданину России Алексею Полиховичу, а суд Московского района Минска назначил гражданке России Ольге Рощиной 13 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение требованиям сотрудников милиции.