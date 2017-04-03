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В мире

В Минске в суд подали девять жалоб на приговоры за участие в протестах

12:3803.04.2017
0420
Город Минск. Архивное фото
© Flickr/ Chris Price

МИНСК, 3 апр — РИА Новости. Минский городской суд рассмотрит жалобы на решения судов, которые были вынесены за участие в уличных акциях в Минске, сообщил журналистам в понедельник председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало.

Ситуация в Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости. Юлия Чичерина
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Ранее в Минске и ряде областных городов Белоруссии прошла акция оппозиции "День воли". В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, были задержаны 700 человек. Некоторых отпустили без составления протоколов, в отношении других завели дела об административном правонарушении. В посольстве РФ сообщили, что были задержаны как минимум три гражданина России.

"Сейчас начали поступать апелляционные жалобы на решения судов. Их немного. Есть девять жалоб", — сообщил Сукало, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.

По его словам, они находятся в Мингорсуде. Председатель ВС отметил, что эти жалобы будут рассмотрены к середине апреля. Сукало отказался дать оценку законности действий сотрудников милиции и оценить решения судов в отношении задержанных во время уличных акций.

"Я не могу давать оценку, получится что, я как председатель Верховного суда буду давить на суды", — сказал он.

Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
© РИА Новости. Иван Руднев
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В Минске на несанкционированной акции у здания КГБ задержали трех человек
При этом на вопрос о том, давались ли какие-нибудь указания судам касательно вынесения приговоров, он ответил отрицательно.

"Никаких рекомендаций никто давать не будет. Суд при назначении наказания учитывает и оценивает степень общественной опасности. Если человек в маске, с битой, если сознательно идет на акцию, чтобы нарушать порядок, то и суд будет оценивать с учетом общественной опасности", — сказал Сукало, добавив, что суды в таких случаях принимают решения с учетом личности задержанного — задерживался ли он за аналогичные нарушения ранее.

Ранее правозащитники сообщили, что суд Октябрьского района назначил 12 суток ареста за участие в акции 25 марта гражданину России Алексею Полиховичу, а суд Московского района Минска назначил гражданке России Ольге Рощиной 13 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение требованиям сотрудников милиции.

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