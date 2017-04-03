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В мире

Косачев: Брюссель может поставить Сербию перед выбором между ЕС и Россией

12:3503.04.2017
08871
Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Евросоюз может поставить Сербию перед выбором между ЕС и Россией, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Александр Вучич
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Эксперт о словах Вучича об РФ: Сербия держится доктрины "четырех опор"

Предварительные результаты прошедших в Сербии президентских выборов указывают на победу премьер-министра и лидера правящей Сербской прогрессивной партии Александра Вучича уже в первом круге — согласно последним данным, после обработки 91,39% бюллетеней он получил 55,13% голосов.

"Если европейцы будут продолжать свой нынешний санкционно-изоляционный курс в отношении России, то когда именно перед сербским руководством поставят вопрос "или-или" — лишь дело времени", — заявил Косачев журналистам в понедельник.

По его словам, стремление Сербии к более тесному взаимодействию с окружающими ее членами евроатлантических структур вполне понятно и естественно. "Проблема не в Сербии, а в самих этих структурах. Именно они и проверяют общества многих постсоциалистических и постсоветских стран "на разрыв", — подчеркнул он.

По его словам, Россия, в отличие от ЕС, никогда не поставит "вопрос ребром": или с нами, или против нас. "Мы считали и считаем, что можно вполне сохранять нормальные отношения со всеми ключевыми игроками в Европе. Другое дело, что это мнение не разделяют некоторые наши европейские партнеры-оппоненты, считающие, что курс на сближение с ЕС и НАТО предполагает решительный разрыв с другими партнерами. Но такой подход конкретно к сербской ситуации чреват проблемами, прежде всего, для самой Сербии", — добавил глава комитета СФ.

Сенатор отметил, что победа Вучича была ожидаемой, поскольку прочие политические силы не смогли представить сильного единого кандидата. Об этом говорит тот факт, что второе место с большим отрывом занял экс-омбудсмен Саша Янкович, а на третьем – эпатажный студент-социолог Лука Максимович.

"Вучич не скрывает своей ориентации на "мягкую", но последовательную интеграцию в ЕС при сохранении дружественных отношений с Россией, что он не преминул подчеркнуть. Вопросы возникают не к самой этой позиции, а к ее реализуемости на практике. Поскольку у нее есть несколько реальных ограничителей", — указал парламентарий.

По его словам, в числе таких ограничителей — ракетно-бомбовые удары, нанесенные НАТО по Белграду в 1999 году, а также "косовская" проблема. "Плавное" и "незаметное" отделение края не получилось – для сербов это по-прежнему болезненная тема, и без ее решения интеграция в евроатлантические структуры не будет полноценной", — полагает Косачев.

Кроме того, сенатор указал на отношения ЕС и России, напомнив, что Вучич подчеркивает намерение выдерживать хорошие отношения с обеими сторонами. "Однако похожие надежды имел в свое время президент Украины Виктор Янукович – ровно до тех пор, пока не осознал, что предлагаемые ему модели сотрудничества с ЕС исключают продолжение прежнего партнерства с Россией по всем направлениям, от военно-политического до экономического", — отметил сенатор.

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