"Оппозиционный блок" предложил разработать антикризисный план для Украины

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Фракция "Оппозиционный блок" предлагает правящей коалиции в Верховной раде разработать антикризисный план выхода Украины из экономического и политического кризиса, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Правящая коалиция или ее остатки должна разработать план выхода Украины из экономического и политического кризиса. Этот план должен быть разработан совместно с правительством и утвержден в парламенте… Если нет возможности или политической воли, или еще чего-то в правящей коалиции или правительстве… То есть еще один сценарий, который должен быть реализован — парламент должен иметь мужество либо самораспуститься, либо обратиться к президенту, чтоб он распустил этот состав парламента и назначил внеочередные выборы", — сказал Бойко в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

По его словам, уже новый состав Рады должен разработать новый антикризисный план.

Разные политические силы на Украине в последнее время требуют провести досрочные выборы в парламент. В частности, оппозиционные фракции считают, что парламентская коалиция развалилась, что дает основания для роспуска Верховной рады.

Вместе с тем, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция по-прежнему действует. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает против досрочных парламентских выборов, поскольку, по его мнению, они минимум на год остановят реформы в стране.