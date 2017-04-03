Геополитическая обстановка укрепила связи с востоком, считает Садовничий

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Изменения в геополитической обстановке помогли усилить связи с востоком, рассказал ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий в интервью в программе "Поздняков".

"Безусловно, крен сейчас на восток, и вот эти геополитические изменения они в пользу востока. Никак не сказалось на наших отношениях с востоком, наоборот все намного усилилось", — отметил ректор.

Садовничий напомнил об открытии российско-китайского университета в Шэньчжэне, добавив, что большинство иностранных студентов в МГУ — это граждане Китая, Японии и Индии.

"По западу… У нас не порвались связи с основными партнерами, ученые понимают, что надо сотрудничать на пользу друг друга. Но, безусловно, как-то уменьшилось количество контактов, есть определенная оглядка зарубежных наших коллег на возможность приехать, хотя мы хотим ездить, и открыты", — сказал Садовничий.