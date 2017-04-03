Пушков призвал признать фейком историю о влиянии России на выборы в США

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. История о якобы имевшихся связях предвыборной кампании президента США Дональда Трампа с Россией — фейк, и в США пора признать это, поскольку доказательств этого так и не найдено, считает сенатор Алексей Пушков.

"После трех месяцев истерики вокруг так называемых связей кампании Трампа с Россией, ее авторы признают: убедительных доказательств нет. Пора назвать фейк фейком", — написал парламентарий в своём микроблоге в Twitter.

Ранее директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что бюро расследует "российское вмешательство" в выборы США и "связи предвыборной кампании Трампа с Россией".

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.