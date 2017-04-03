Фийон назвал кандидата на пост премьер-министра в случае победы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер Франсуа Фийон не исключил, что представитель его предвыборного штаба Франсуа Баруэн может занять должность премьер-министра в его администрации.

"Он оказывает мне очень серьезную поддержку, он (Баруэн — ред.) один из возможных премьер-министров", — заявил в эфире телеканала BFMTV Фийон.

В марте Фийон объявил новый состав своего предвыборного штаба, в который вошли известные сторонники экс-президента Николя Саркози. Один из них — Франсуа Баруэн, в разные годы занимавший посты министра экономики, министра по бюджету и главы МВД — в команде Фийона будет отвечать за "политическое объединение". Умеренный политик и глава ассоциации мэров французских городов, Баруэн может вернуть Фийону доверие центристов, а также отвернувшихся от него на фоне скандала "республиканцев".

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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