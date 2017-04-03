В Японии скончался основатель корпорации Roland Икутаро Какэхаси

ТОКИО, 3 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Легендарный создатель японской корпорации электромузыкальных инструментов Roland, лауреат американской музыкальной премии Grammy, Икутаро Какэхаси скончался в возрасте 87 лет, сообщил телеканал NHK.

По его данным, свою первую компанию Какэхаси создал в 1954 году, а корпорация Roland была образована им в 1972 году. Она стала мировым производителем электронной музыкальной аппаратуры, в том числе драм-машин и компактных MIDI-клавиатур.

Четыре года назад Какэхаси был удостоен премии Grammy за технический вклад в развитие мировой музыкальной индустрии.

В 2013 году Какэхаси ушел в отставку из компании Roland и основал новую компанию по производству инструментов ATV.

Скончался Икутаро Какэхаси 1 апреля.