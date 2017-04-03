В Китае закрыли почти 20 стриминговых приложений

ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Управление по вопросам киберпространства КНР (CAC) закрыло 18 приложений, которые занимались транслированием видео в прямом эфире, за распространение "незаконного контента", говорится в заявлении управления.

Согласно сообщению, стриминговые приложения были закрыты за то, что в них велась трансляция в откровенной или "соблазняющей" одежде, за трансляции в военной и полицейской форме. CAC отметило, что усилит кампанию против незаконных стриминговых приложений и платформ.

В конце декабря 2016 года правительство Китая опубликовало стратегию по обеспечению безопасности в интернете. Согласно документу, власти Китая будут добиваться безопасного, открытого, узаконенного киберпространства, которое также должно быть мирным.

Кроме этого, за последние годы в КНР был принят целый ряд документов, предписывающих национальным интернет-компаниям и СМИ тщательно следить за качеством распространяемой в интернете информации.