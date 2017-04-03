Эквадорская оппозиция может потребовать пересчета голосов

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Оппозиция в Эквадоре может потребовать пересчета каждого голоса по итогам второго тура выборов президента, заявил в воскресенье кандидат от правых сил Гильермо Лассо.

По предварительным данным национального избирательного совета, после подсчета 94,43% голосов кандидат от правящего блока Ленин Морено набирает 51,07%, за его соперника Лассо отдано 48,93%.

"Они затрепали волю народа, и мы будем требовать пересчета голосов, потому что эквадорский народ проголосовал за изменения, проголосовал против диктатуры одной политической партии", — приводит агентство Рейтер заявление Лассо.

По его словам, оппозиция будет требовать подсчета голосов "акт за актом, урна за урной, голос за голосом". "Все это очень плохо пахнет", — отметил Лассо.