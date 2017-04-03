В Колумбии ликвидированы восемь повстанцев

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Армия и полиция Колумбии уничтожили в результате совместной операции восемь повстанцев из Армии национального освобождения (АНО), сообщает в воскресенье портал Heraldo со ссылкой на источники в министерстве обороны.

По данным издания, бой произошел в департаменте Норте-де-Сантандер. Со стороны правительственных сил три солдата получили ранения.

АНО, являющаяся второй по численности группировкой повстанцев в южноамериканской стране, недавно начала переговоры с правительством о мире, которые идут в столице Эквадора Кито. Сколько они могут продлиться, прежде чем будет достигнуто соглашение, эксперты сказать затрудняются.

Однако опыт диалога о мире с другой крупной повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) показывает, что процесс может тянуться годами. С РВСК соглашение было подписано в конце 2016 года, а начался процесс переговоров в 2012 году.