США нужна поддержка России, считает бывший глава Пентагона

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США время от времени должны искать поддержки России для реализации общих интересов, несмотря на то, что зачастую эти интересы расходятся, заявил бывший министр обороны США Эштон Картер в воскресном интервью телекомпании АВС.

Как сказала телеведущая, Картер стал первым столь высокопоставленным представителем администрации бывшего президента Барака Обамы, который дал развернутое телевизионное интервью после передачи власти республиканскому правительству Дональда Трампа в январе.

"Время от времени мы должны искать поддержки России, даже при условии, что у нас могут быть разные интересы", — сказал Картер. Однако, отметил он, при президенте РФ Владимире Путине "делать это стало труднее".

Экс-глава Пентагона признался, выступает против холодной войны с Россией. По его словам, "российские лидеры вели себя осторожно и предсказуемо, они сотрудничали с нами там, где это возможно".

"Откат назад начался с приходом к власти Путина. Я думаю, что его намерение заключается в том, чтобы закрепить успех во внешней политике и в провоцировании США. И это затрудняет стратегическое единство", — сказал Картер.

В РФ неоднократно заявляли, что открыты для сотрудничества с США на равноправной основе.