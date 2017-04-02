Лондон извинился за нападение активистов на саудовского генерала

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в разговоре с министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом выразил сожаление в связи с нападением в Лондоне антивоенных активистов на саудовского генерала Ахмеда Асири, сообщает саудовское официальное агентство SPA.

В четверг Асири — официальный представитель воюющей в Йемене арабской коалиции — прибывая на встречу британского аналитического центра в Лондоне, подвергся нападению одного из собравшихся перед зданием антивоенных активистов. Тот заявил, что проводит его "гражданский арест за военные преступления". Охрана поторопилась провести Асири внутрь, но в его спину успело прилететь яйцо.

"Министр иностранных дел Великобритании выразил во время разговора свое сожаление в связи с атакой, которой подвергся… Ахмед Асири со стороны демонстрантов в Лондоне", — говорится в сообщении официального саудовского агентства.

По его сообщению, Джонсон выразил "заинтересованность в результатах расследования" инцидента.

Как сообщили британские СМИ, "задержание" Асири пытался провести антивоенный активист Сэм Уолтон. Он позднее на своей странице в Twitter сообщил, что "очень рад тому, что спровоцировал дипломатический инцидент" между Эр-Риядом и Лондоном, которых назвал "военным преступником" и "поставщиком оружия", соответственно.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году на стороне правительства Йемена в войну против шиитских повстанцев-хуситов вмешалась арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. По оценке ООН, с этого времени в Йемене погибли 4,5 мирных жителей, а более 21 миллиона (82% населения) остро нуждаются в гуманитарной помощи.