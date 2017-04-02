В Ровно ночью застрелили адвоката и ранили ее мужа

КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Женщина погибла при стрельбе в частном доме в Ровенской области Украины, ранен ее муж, идет расследование, сообщает местное управление полиции. По данным ряда СМИ, убитая женщина была адвокатом, а раненый муж несколько дней в 2014 году возглавлял управление МВД в Ровенской области.

"В полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи г. Дубно, что в частном доме на улице Жуковского ранен мужчина. Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

По данным полиции, на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты.

Как информируют местные СМИ, погибшая женщина — адвокат Вита Шаблий.

"Во время стрельбы также ранили "свободовца" (члена националистической партии "Свобода") Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции. Он находится в больнице", — сообщает местное издание "Ровно вечернее".