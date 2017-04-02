На концерте в штате Виргиния произошла стрельба

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу во время концерта на открытом воздухе в американском штате Виргиния, два человека доставлены в больницу, сообщает телеканал CBS 6.

Музыкальный фестиваль, на котором должны были присутствовать 10-12 тысяч зрителей, проходил в мотопарке округа Динуидди вечером в субботу. Примерно в 20.00 по местному времени (3.00 воскресенья мск) послышался звук выстрела у сцены. Позже стрельба была слышна в других частях парка.

Госпитализированы два человека, которые получили ранения в руку и ногу, их жизням ничего не угрожает. Еще один человек поранился стеклом от автомобиля, в который попала пуля.

Власти расследуют инцидент, правоохранительные органы пока не установили личность стрелка.

2 shot during concert at Virginia Motorsports Park in Dinwiddie County https://t.co/3uQFNkVHYF pic.twitter.com/SNUhLtI6f5 — WTVR CBS 6 Richmond (@CBS6) 2 апреля 2017 г.

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