В НКР заявили о 35 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (281)

ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 35 нарушениях режима прекращения огня в Карабахе за минувшие сутки.

"Первого апреля и в ночь на 2 апреля вооруженные силы Азербайджана 35 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 330 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье о 127 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.

Армения и Азербайджан год назад, 2 апреля 2016 года, заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>