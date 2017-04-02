В Туркмении отмечают праздник "Капля воды – крупица золота"

АШХАБАД, 2 апр — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. В Туркмении каждое первое воскресенье апреля отмечают праздник "Капля воды – крупица золота".

Его цель – показать ценность воды в Туркменистане, большую часть территории которого занимает пустыня, и привить людям бережное отношение к воде, как источнику жизни.

Главные герои этого праздника – мелиораторы, ирригаторы, строители каналов и другие работники системы водного хозяйства.

Как правило, мероприятия, посвященные празднику "Капля воды – крупица золота", проходят на берегах рек, озер и каналов.

На этих мероприятиях чествуют работников водохозяйственных предприятий, награждают их государственными наградами и денежными и ценными подарками от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Главные торжества праздника пройдут в воскресенье в Ашхабаде на берегу Каракум-реки (бывший Каракумский канал), который пересекает северную часть туркменской столицы.

Гости праздника примут участие в массовом гулянии, посетят развернутую под открытым небом выставку достижений водного и сельского хозяйства Туркменистана, а также станут зрителями праздничного концерта и спортивных состязаний, в том числе и по водным видам спорта.

Традиционно в день празднования водного праздника в Туркменистане проводятся массовые посадки деревьев.

Туркмены во все времена относились к воде с трепетной бережливостью и наделяли ее сакральной силой. "Нет воды – нет жизни" — говорят в народе, имея в виду не только питьевую воду, но главным образом воду для полива полей. В истории региона за обладание водой нередко велись кровопролитные войны.

Острота водной проблемы в Туркменистане была снижена со строительством в 50-80-ых годах прошлого века Каракумского канала протяженностью около полутора тысяч километров. Канал принес большую воду на безжизненные прежде земли, а вдоль его русла выросли новые села и поселки. Чтобы подчеркнуть ценность воды в жизни туркменского народа, первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов в 1995 году учредил праздник "Капля воды – крупица золота", а также официально переименовал Каракумский канал в Каракум-реку.