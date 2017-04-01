В Колумбии число погибших при сходе селевого потока выросло до 93 человек

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. По меньшей мере 93 человека погибли в результате схода селевого потока в столице департамента Путумайо в Колумбии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 65 пострадавших.

В свою очередь агентство Франс Пресс сообщает о 92 погибших и 180 раненных. Еще около 200 человек числятся пропавшими без вести.

По данным СМИ, причиной происшествия стали сильные дожди в регионе, продолжавшиеся в течение нескольких часов. Это привело к выходу из берегов рек Сангояко и Мулато. Сообщается, что на место трагедии должен прибыть президент страны Хуан Мануэль Сантос.