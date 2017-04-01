В Китае стометровый грузовой корабль врезался в мост

ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Грузовой корабль длиной 98,8 метра и шириной 15,6 метра врезался в мост в провинции Гуандун на юге Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в городском округе Чжухай. Корабль, который перевозил около одной тысячи тонн груза, врезался в мост Ляньси. В результате случившегося опора моста сдвинулась на 1,6 метра.

Информация о пострадавших не поступала. Вокруг места инцидента были введены ограничения для водного транспорта. Ведется расследование.