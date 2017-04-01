Посольство РФ в Лондоне назвало скучными заявления Мэттиса и Фэллона

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Посольство России в Лондоне посчитало неконструктивными и скучными критические заявления министра обороны Великобритании Майкла Фэллона и главы Пентагона Джеймса Мэттиса в адрес Москвы.

"Антироссийские обвинения Фэллона и Мэттиса неконструктивные и скучные. Больше нечем укрепить единство, кроме как воображаемыми угрозами и фобиями?", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Anti-Rus.accusations by Fallon/Mattis – not constructive and boring.Is there nothing more to bolster unity but imagined threats and phobias? pic.twitter.com/3OtgnQu1YP — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 1 апреля 2017 г.

Раннее главы оборонных ведомств США и Великобритании провели переговоры в Лондоне. Фэллон заявил о невозможности вернуться к нормальным отношениям с Москвой, в том числе из-за "военной активности" и "киберугрозы", которые якобы исходят от России. Мэттис со своей стороны отметил, что Россия является для США "стратегическим соперником".