В Белоруссии десятерых активистов обвиняют в подготовке к беспорядкам

МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Четыре активиста зарегистрированного в Чехии "Молодого фронта" вышли из СИЗО, где содержались в связи с подозрениями в подготовке к участию в массовых беспорядках в Белоруссии, а десятерым задержанным по этому делу предъявлены обвинения, сообщает официальный сайт газеты "Наша нива".
Как сообщают белорусские СМИ со ссылкой на адвокатов и родственников задержанных, 10 задержанным предъявлены обвинения, включая Лозовского и Дашкевича.
На этой неделе местные СМИ сообщили еще о двух людях, которые были задержаны КГБ, вероятно, по данному уголовному делу. В пятницу истек срок, в течение которого задержанным по подозрению в подготовке к участию в беспорядках должны быть предъявлены обвинения. Официальной информации на этот счет нет.
В частности, в субботу из следственного изолятора отпущены Роман Васильев, Артем Левченко, Дмитрий Кременецкий, а также Владимир Еременок. Как минимум трое из них по-прежнему остаются в статусе подозреваемого по уголовному делу. Жена лидера "Молодого фронта" Анастасия Дашкевич опубликовала в Facebook фото с Васильевым, Левченко, Кременецким на свободе после выхода из СИЗО.
В пятницу из СИЗО был освобожден Сергей Борсток, по информации его жены, под подписку о невыезде и неразглашении.