В Белоруссии десятерых активистов обвиняют в подготовке к беспорядкам

МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Четыре активиста зарегистрированного в Чехии "Молодого фронта" вышли из СИЗО, где содержались в связи с подозрениями в подготовке к участию в массовых беспорядках в Белоруссии, а десятерым задержанным по этому делу предъявлены обвинения, сообщает официальный сайт газеты "Наша нива".

Ранее КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, были задержаны 26 человек, в том числе активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем. Во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.

Как сообщают белорусские СМИ со ссылкой на адвокатов и родственников задержанных, 10 задержанным предъявлены обвинения, включая Лозовского и Дашкевича.

На этой неделе местные СМИ сообщили еще о двух людях, которые были задержаны КГБ, вероятно, по данному уголовному делу. В пятницу истек срок, в течение которого задержанным по подозрению в подготовке к участию в беспорядках должны быть предъявлены обвинения. Официальной информации на этот счет нет.

В частности, в субботу из следственного изолятора отпущены Роман Васильев, Артем Левченко, Дмитрий Кременецкий, а также Владимир Еременок. Как минимум трое из них по-прежнему остаются в статусе подозреваемого по уголовному делу. Жена лидера "Молодого фронта" Анастасия Дашкевич опубликовала в Facebook фото с Васильевым, Левченко, Кременецким на свободе после выхода из СИЗО.

В пятницу из СИЗО был освобожден Сергей Борсток, по информации его жены, под подписку о невыезде и неразглашении.