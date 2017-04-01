Президент Египта отправился налаживать отношения с администрацией Трампа

КАИР, 1 апр — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вылетел в субботу в США, где проведет многодневный официальный визит — первый после вступления Дональда Трампа в должность главы государства.

Перезапуск отношений

Как сообщил накануне визита официальный представитель президента Египта Аля Юсеф, "в ходе переговоров президентов будут обсуждаться не только вопросы двусторонних отношений, но и региональные и международные проблемы".

В преддверии визита ас-Сиси в Вашингтон представитель администрации США заявил журналистам, что Трамп хотел бы "перезапустить" отношения с Египтом в ходе переговоров с египетским коллегой. По словам официального представителя президента Египта, "обе стороны намерены обсудить пути укрепления стратегических отношений в предстоящий период". Аля Юсеф добавил, что Египет хотел бы большей координации с американской администрацией в разных областях.

Отношения с предшественником Трампа Бараком Обамой у действующего египетского президента были достаточно прохладные. В частности, из-за высказываемых предыдущей американской администрацией опасений относительно соблюдений прав человека в Египте. Обама даже на определенный период приостановил поставки необходимого Египту вооружения и предоставление ежегодной военной помощи в размере 1,3 миллиарда долларов.

Новый взгляд на Египет

Трамп, напротив, заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Египту, который ведет войну с терроризмом. В Каире также отметили, что американский лидер не включил Египет в список мусульманских стран, гражданам которых временно был запрещен въезд в США по соображениям безопасности.

Бывший помощник главы МИД Египта, специалист по международным отношениям Реда Шехата полагает, что новая администрация США по-другому будет смотреть на Египет и происходящие в этой арабской стране события. "Отношения с США никогда не прерывались, но у администрации Обамы был определенный взгляд на события в Египте, который не отражал действительность. Я полагаю, что новая администрация усвоила урок", — сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, в частности, что речь идет об успешном проведении в Египте президентских и парламентских выборов, принятии конституции, несмотря на огромные экономические сложности, террористические угрозы. "В высокой степени был достигнут баланс между соблюдением прав человека, с одной стороны, и обеспечением безопасности в стране, — с другой", — сказал собеседник агентства.

Египетский дипломат также отметил, что Египет заинтересован в диалоге с США на всех уровнях, от глав государств до экспертов, учитывая вовлеченность Вашингтона в решение проблем безопасности Ближнего Востока. Кроме того, в Каире рассчитывают на привлечение американских инвестиций в свою экономику.

При этом Шехата исключил, что развитие отношений с США будет происходить в ущерб "традиционным и историческим" связям с Россией. "Мы все ждем окончательного запуска проекта эд-Дабаа по производству атомной энергии. Этот проект, рассчитанный на десятилетия, имеет и политические аспекты: он свидетельствует о взаимном доверии между двумя странами", — сказал Шехата.

Экономический аспект

Именно с целью привлечения американских инвестиций у египетского лидера запланировано сразу несколько встреч с представителями Торговой палаты США, главами крупнейших американских компаний. "На этих встречах будут обсуждаться возможности для инвестирования в египетскую экономику в свете уже достигнутого прогресса на пути экономических реформ в Египте, а также принятых мер по привлечению иностранных инвестиций, реализации ряда национальных проектов", — сказал официальный представитель президентской администрации Египта.

В ходе визита в США ас-Сиси также встретится с высокопоставленными чиновниками Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые являются крупными кредиторами Каира.