Премьер Польши опровергла конфликт между президентом и министром обороны

ВАРШАВА, 1 апр — РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло утверждает, что между президентом страны Анджеем Дудой и министром обороны Антони Мачеревичем нет конфликта.

В польских СМИ активно обсуждают взаимоотношения министра обороны и президента. Оппозиционные политики считают, что Дуда не имеет власти над Мачеревичем. В пятницу по инициативе президента состоялась его встреча с главой минобороны, которая не увенчалась какими-то принципиальными решениями. Журналисты и политики обратили особое внимание, что после встречи, за которой многие пристально наблюдали, к журналистам вышел только Дуда.

"Такие действия (заявления о конфликте президента и министра — ред.) рассчитаны на то, чтобы оппозиция и недоброжелательные СМИ выстраивали атмосферу хаоса. Часто есть разница во мнениях в очень многих областях, это естественная вещь. Для этого мы встречаемся и разговариваем, чтобы коммуникации были лучше, чтобы обсуждать различные точки зрения. Хорошо, что дело дошло до разговора министра Мачеревича и президента Дуды", — цитирует Шидло агентство PAP.

Премьер отметила, что "целью правительства является модернизация польской армии, а министр Мачеревич имеет сложную задачу". "Он сделал очень много в последние месяцы, а планы, которые мы ставим перед собой, направлены на развитие польской армии. Нашей целью является безопасность Польши", — добавила она.

"Еще раз хочу сказать — нет никакого конфликта, и это очень хорошо", — заключила Шидло.

В середине марта президент Дуда направил министру обороны два письма, в которых требовал принять "соответствующие меры" в вопросах комплектования должностей атташе по делам обороны, в частности США, Великобритании и на Украине, а также сведений о создании многонационального командования дивизии в Эльблонге, которое должно координировать действия многонациональных батальонов НАТО на восточном фланге Альянса.

На прошлой неделе глава президентской пресс-службы сообщил, что президент не удовлетворен ответами министра обороны. Он пригласил Мачеревича "поговорить лично".