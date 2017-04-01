Премьер Польши опровергла конфликт между президентом и министром обороны

ВАРШАВА, 1 апр — РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло утверждает, что между президентом страны Анджеем Дудой и министром обороны Антони Мачеревичем нет конфликта.
"Такие действия (заявления о конфликте президента и министра — ред.) рассчитаны на то, чтобы оппозиция и недоброжелательные СМИ выстраивали атмосферу хаоса. Часто есть разница во мнениях в очень многих областях, это естественная вещь. Для этого мы встречаемся и разговариваем, чтобы коммуникации были лучше, чтобы обсуждать различные точки зрения. Хорошо, что дело дошло до разговора министра Мачеревича и президента Дуды", — цитирует Шидло агентство PAP.
"Еще раз хочу сказать — нет никакого конфликта, и это очень хорошо", — заключила Шидло.
В середине марта президент Дуда направил министру обороны два письма, в которых требовал принять "соответствующие меры" в вопросах комплектования должностей атташе по делам обороны, в частности США, Великобритании и на Украине, а также сведений о создании многонационального командования дивизии в Эльблонге, которое должно координировать действия многонациональных батальонов НАТО на восточном фланге Альянса.
На прошлой неделе глава президентской пресс-службы сообщил, что президент не удовлетворен ответами министра обороны. Он пригласил Мачеревича "поговорить лично".