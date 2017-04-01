Джонсон пообещал, что Британия продолжит поддерживать безопасность Европы

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает вклад его страны в европейскую безопасность "безусловным".

На этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, выступая в парламенте, что Британия продолжит после выхода из ЕС играть одну из главных ролей в обеспечении европейской безопасности, а также останется активным членом НАТО.

"Мы обещаем безусловный вклад в безопасность и защиту Европы, так как мы действительно считаем, что это касается безопасности и процветания всей трансатлантической зоны", — заявил Джонсон в интервью французскому изданию Figaro. Он также отверг предположение о том, что Лондон пытается использовать сотрудничество по безопасности в качестве сделки в переговорах по Brexit.

Ранее британские СМИ обратили внимание, что в речи в парламенте и в письме руководству Евросоюза премьер Британии Мэй неоднократно подчеркивала связь решения торговых вопросов после Brexit с сотрудничеством в области безопасности. При этом Мэй отмечала, что в случае отказа ЕС от кооперации угроза снижения уровня безопасности будет актуальна и для ЕС, и для Британии. СМИ расценили это как шантаж, а глава МВД Эмбер Радд даже вынуждена была оправдываться в эфире Sky News за слова начальницы.