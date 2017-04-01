СМИ: политики опасаются, пересмотра Индией ядерной доктрины для Пакистана

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эксперты в области военной стратегии высказывают предположения, что Индия может пересмотреть свою политику неприменения ядерного оружия первой, оставив себе возможность нанести данными средствами упреждающий удар по соседнему Пакистану, пишет газета Times of India.

Данные предположения высказываются различными индийскими политиками и учеными. Так, на прошлой неделе научный сотрудник Массачусетского технологического института Випин Наранг заявил на Международной конференции по ядерной политике Фонда Карнеги в Вашингтоне, что Индия может отказаться от своей военной доктрины "Холодный старт", предполагающей упредительный удар обычными средствами поражения без риска ядерного конфликта.

"Начальный залп Индии может оказаться не ударами обычными средствами поражения, только чтобы попытаться ликвидировать ракетный комплекс Nasr в районе операций, а может стать полноценным всеобъемлющим противосиловым ядерным ударом, при помощи которого мы попытаемся полностью лишить Пакистан его ядерного оружия", — цитирует издание Наранга. Он добавил, что "есть все больше свидетельств того, что Индия не позволит Пакистану выступить первым".

Как пишет газета, подобные мысли в ноябре прошлого года прозвучали от бывшего министра обороны Индии Манохара Паррикара, который, подчеркнув, что это его личная позиция, высказывал сомнения в том, что Индия должна быть завязана на политике неприменения ядерного оружия первым. Аналогичные мысли высказывал и бывший советник президента Индии по национальной безопасности Шившанкар Менон в своих мемуарах. Он писал, что "существует потенциальная "серая зона" в вопросе о том, в каком случае Индия может первой применить свое ядерное оружие".

В феврале Пакистан и Индия договорились продлить на пять лет действие соглашения "О снижении рисков в результате инцидентов, связанных с ядерными вооружениями".

Отношения Пакистана и Индии переживают очередной виток кризиса после ряда терактов в индийском штате Джамму и Кашмир и эскалации на линии контроля в Кашмире осенью прошлого года. Тогда на индийско-пакистанской границе регулярно происходили перестрелки вплоть до обменов артиллерийскими ударами. При этом Исламабад и Дели обвиняли друг друга в нарушениях перемирия и "неспровоцированной" стрельбе на линии контроля.