Минобороны Карабаха заявляет о 35 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

ЕРЕВАН, 1 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в субботу о 35 нарушениях режима прекращения огня в Карабахе за минувшие сутки.

"Тридцать первого марта и в ночь на 1 апреля вооруженные силы Азербайджана 35 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В восточном направлении передовой азербайджанские ВС применили противотанковый гранатомет", — говорится в сообщении.

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