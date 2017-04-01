Перу призывает другие страны отозвать послов из Венесуэлы

МЕХИКО, 1 апр — РИА Новости. Перу призвала другие страны последовать ее примеру и отозвать своих послов из Венесуэлы после решения верховного суда страны о лишении полномочий парламента, заявил вице-президент страны Мартин Вискарра.

В минувший четверг высшая судебная инстанция Венесуэлы заявила, что взяла на себя функции законодательной власти вместо парламента, который находится под контролем оппозиции, депутаты лишены иммунитета.

"Если мы хотим, чтобы одна страна, целый континент руководствовались демократией, я думаю, что все страны должны иметь твердую позицию против любого переворота или авторитаризма, это (отзыв послов) является быстрым жестом, который должны принять страны, чтобы показать Венесуэле, что она осталась одна на этом пути", — заявил Вискарра агентству Рейтер.

Решение верховного суда Венесуэлы уже осудили многие государства, в том числе США, Испания, Германия, Канада, Перу и Чили. На субботу запланировано экстренное заседание Южноамериканского общего рынка (Меркосур) для обсуждения ситуации в Венесуэле.