Глава Венесуэлы созывает совет безопасности для анализа ситуации в стране

МЕХИКО, 1 апр — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве в ближайший вторник, 4 апреля, совета безопасности страны для рассмотрения ситуации, сложившейся после решения верховного суда (ВС).

В минувший четверг высшая судебная инстанция страны заявила, что взяла на себя законодательную власть вместо парламента, который находится под контролем оппозиции, и лишила его депутатов иммунитета.

"Я задействовал 323 статью (конституции) и созвал совет безопасности, чтобы он рассмотрел и разрешил любые разногласия, которые могут быть между ветвями власти в поиске мира", — приводит канал Telesur заявление Мадуро.

По его словам, все противоречия должны решаться только путем диалога, чтобы не давать повода для вмешательства других стран в дела Венесуэлы. Ранее Мадуро сказал, что решение верховного суда лишить оппозиционный парламент законодательных полномочий соответствует конституции страны.

Решение ВС Венесуэлы уже осудили многие страны, в том числе США, Испания, Германия, Канада, Перу и Чили. В субботу запланировано экстренное заседание Южноамериканского общего рынка (Меркосур) для обсуждения ситуации в Венесуэле.