СМИ: луганские ополченцы заявили, что соблюдают режим прекращения огня

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Луганские ополченцы заявили, что полностью соблюдают объявленное с полуночи 1 апреля прекращение огня в Донбассе, сообщает "Луганский информационный центр" (ЛИЦ) со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрея Марочко.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"Народная милиция Луганской народной республики полностью соблюдает режим прекращения огня, объявленный с 0.00 1 апреля вдоль всей линии соприкосновения. В соответствии со взятыми на себя обязательствами мы выполняем и будем выполнять все договоренности, достигнутые в Минске", — сказал Марочко.

Кроме того, как он добавил, в ЛНР "выражают большую надежду", что и украинские силовики будут выполнять взятые на себя обязательства в Минске.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.