СМИ: луганские ополченцы заявили, что соблюдают режим прекращения огня

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Луганские ополченцы заявили, что полностью соблюдают объявленное с полуночи 1 апреля прекращение огня в Донбассе, сообщает "Луганский информационный центр" (ЛИЦ) со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрея Марочко.
"Народная милиция Луганской народной республики полностью соблюдает режим прекращения огня, объявленный с 0.00 1 апреля вдоль всей линии соприкосновения. В соответствии со взятыми на себя обязательствами мы выполняем и будем выполнять все договоренности, достигнутые в Минске", — сказал Марочко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.