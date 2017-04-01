Кусинич назвал смехотворными слова о влиянии российских СМИ на выборы в США

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Бывший конгрессмен от демократической партии из штата Огайо, дважды баллотировавшийся в президенты США, Деннис Кусинич назвал смехотворными предположения разведслужб о возможном влиянии российских СМИ на ход президентских выборов в США.

"В досье разведслужб, которые были показаны общественности, есть предположения, что российские СМИ, например, репортажи телеканала Russia Today, якобы сыграли определённую роль в изменении результатов выборов. Подобные заявления просто смехотворны", — заявил Кусинич РИА Новости. По его словам, "все СМИ пытаются повлиять на ход выборов, подавая информацию под определённым углом".

Он добавил, что доказательства о "вмешательстве" РФ в выборы могут так и не предоставить. "Нужно отметить, что никаких существенных доказательств, которые бы подтвердили, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, не было предоставлено", — подчеркивает он.

Эксперт полагает, что "в обеих странах есть люди, которым выгоден конфликт между Белым Домом и Кремлём по политическим причинам, а иногда и по финансовым". Но, по его мнению, "простые люди от этого противостояния не выигрывают, ни американцы, ни русские".

Экс-конгрессмен также подчеркнул, что расследование о "связях" президента США Дональда Трампа с РФ является частью внутриполитической борьбы в Вашингтоне. "В Пентагоне и ЦРУ есть люди, у которых есть планы, которые были нарушены с приходом Трампа. Долгое время мне было известно, что многие люди в этих департаментах враждебно относятся к Кремлю и хотят, чтобы между Вашингтоном и Москвой произошёл конфликт", — подчеркнул он.

Ранее разведка США посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT почти половину своего доклада о "российском вмешательстве" в выборы, в том числе якобы с использованием хакеров и СМИ, который разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) опубликовали 6 января. Приложение под названием "Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США" занимает 6 из 14 страниц доклада разведки. Приложение представляет собой изыскания Центра открытых источников при офисе директора национальной разведки от 2012 года, в которые внесены косметические изменения в связи с выборами 2016 года.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на RT, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — абсурдными, и не исключал, что речь идет о попытках очернить эти СМИ.