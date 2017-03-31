Демократы возмущены требованием Флинна об иммунитете при даче показаний

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Старший демократ в комитете палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил, что возмущен требованием экс-советника президента Майкла Флинна об иммунитете при даче показаний по "российскому вмешательству" в выборы, сообщило агентство Рейтер.

Шифф назвал подобное требование Флинна "тяжким и судьбоносным шагом" и пообещал, что обсудит любые подобные требования с министерством юстиции и комитетом сената по разведке.

Ранее адвокат Флинна подтвердил, что его подзащитный готов дать показания ФБР и конгрессу в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Президент США Дональд Трамп поддержал подобное требование, назвав происходящее в конгрессе "охотой на ведьм в историческом масштабе".

Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком. К Флинну были также вопросы в связи с лоббистской деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также опровергала эти обвинения.