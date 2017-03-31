Генпрокурор осудила лишение парламента Венесуэлы законодательной власти

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега назвала решение Верховного суда страны о лишении парламента законодательной власти неконституционным, передает агентство Рейтер.

В четверг Верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть парламента страны, который находится под контролем оппозиционеров, и лишил его депутатов иммунитета.

"Это является нарушением конституционного порядка. Считаю своей обязанностью сообщить стране о своей глубокой обеспокоенности", — заявил Ортега.

Как отмечает агентство, на протяжении многих лет генпрокурор поддерживала Единую социалистическую партию президента страны Николаса Мадуро.

Ранее 14 стран Организации американских государств (ОАГ) обратились к властям Венесуэлы с просьбой освободить политических заключенных и выработать календарь проведения выборов. Среди подписантов заявления отсутствовали традиционные союзники Венесуэлы, входящие в этот блок, такие как Боливия, Никарагуа, Эквадор. Всего в ОАГ состоят 35 государств.

Ситуация в Венесуэле приобрела напряженный характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.