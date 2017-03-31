В Молдавии замминистра экономики задержали по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 31 мар — РИА Новости. Заместителя министра экономики Валерия Трибоя задержали по делу о коррупции, заявила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

В министерстве экономики республики и по другим адресам проходят обыски

"Заместитель министра экономики задержан по делу о коррупции. Обыски продолжаются. Детали будут позже", — сказала Старински.

Ранее Трибой занимал пост руководителя Агентства публичной собственности. В июле 2016 года он был назначен на пост вице-министра экономики Молдавии.