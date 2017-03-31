Артемий Лебедев надеется, что Украина избавится от позорной власти

Реакция на события на Украине. Март 2017 (92)

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев, которому был запрещен въезд на территорию Украины, надеется, что страна избавится от позорной и деструктивной власти.

"Олигархи приходят и уходят, а моя любимая Украина когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти", — написал Лебедев на своей странице в Facebook.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Лебедеву въезд в страну "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".