ООН отреагировала на идею ВС Венесуэлы о передаче законодательной власти

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил серьезную обеспокоенность решением Верховного суда Венесуэлы о передаче себе законодательной власти страны.

В четверг Верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть парламента страны, который находится под контролем оппозиционеров, и лишил его депутатов иммунитета.

"Я настоятельно призываю Верховный суд пересмотреть свое решение. Разделение властей является неотъемлемой составляющей функционирования демократии, а поддержание демократического пространства открытым неотъемлемо для обеспечения защиты прав человека", — говорится в заявлении комиссара.

Он также выразил обеспокоенность в связи ограничениями свобод (передвижения, выражения, собраний и мирных протестов) в стране, отметив, что это не единственной повод для беспокойств.

Ранее 14 стран Организации американских государств (ОАГ) обратились к властям Венесуэлы с просьбой освободить политических заключенных и выработать календарь проведения выборов. Среди подписантов заявления отсутствовали традиционные союзники Венесуэлы, входящие в этот блок, такие как Боливия, Никарагуа, Эквадор. Всего в ОАГ состоят 35 государств.

Ситуация в Венесуэле приобрела напряженный характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.