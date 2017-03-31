ООН отреагировала на идею ВС Венесуэлы о передаче законодательной власти

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил серьезную обеспокоенность решением Верховного суда Венесуэлы о передаче себе законодательной власти страны.
"Я настоятельно призываю Верховный суд пересмотреть свое решение. Разделение властей является неотъемлемой составляющей функционирования демократии, а поддержание демократического пространства открытым неотъемлемо для обеспечения защиты прав человека", — говорится в заявлении комиссара.
Он также выразил обеспокоенность в связи ограничениями свобод (передвижения, выражения, собраний и мирных протестов) в стране, отметив, что это не единственной повод для беспокойств.
Ситуация в Венесуэле приобрела напряженный характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.