Минобороны НКР заявило о гибели военного в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (277)

ЕРЕВАН, 31 мар — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Один военнослужащий погиб на линии соприкосновения в Карабахе, заявило в пятницу Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"В пятницу около 13.00 (12.00 мск) на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в восточном направлении, в результате нарушения противником режима перемирия смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Гор Ованнисян, 1993 года рождения", — говорится в сообщении.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Ранее в пятницу Минобороны НКР заявило о 60 нарушениях режима прекращения огня в Карабахе за минувшие сутки.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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