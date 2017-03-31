Минобороны НКР заявило о гибели военного в Карабахе

ЕРЕВАН, 31 мар — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Один военнослужащий погиб на линии соприкосновения в Карабахе, заявило в пятницу Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
"В пятницу около 13.00 (12.00 мск) на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в восточном направлении, в результате нарушения противником режима перемирия смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Гор Ованнисян, 1993 года рождения", — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Минобороны НКР заявило о 60 нарушениях режима прекращения огня в Карабахе за минувшие сутки.
Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>