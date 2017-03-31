Президент Литвы будет представлять интересы Грузии на саммите НАТО

ТБИЛИСИ, 31 мар — РИА Новости. Глава Литвы Даля Грибаускайте будет представлять интересы Грузии на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая, заявил в пятницу президент Грузии Георгий Маргвелашвили, подводя итоги двухдневного официального визита в республику.

Предстоящий саммит Североатлантического альянса пройдет без Грузии, так как в нем примут участие лишь представители государств, входящих в состав НАТО. Ранее Маргвелашвили обратился к Грибаускайте с просьбой защищать интересы Тбилиси в НАТО.

"Мы поговорили о планах на будущее. Европейская и евроатлантическая интеграция Грузии — очень важный текущий процесс, и сегодня мы договорились с госпожой Далей, что в тех форматах и форумах, где не сможет быть представлена Грузия, президент (Грибаускайте – ред.) будет говорить лично от моего имени и зафиксирует мою позицию относительно европейской и евроатлантической интеграции", — приводит слова Маргвелашвили агентство Sputnik Грузия.

По его мнению, это очень важный шаг, так как голос Грузии должен быть услышан на всех международных аренах.

"Саммит пройдет в узком формате. Необходимо, чтобы на этом саммите была поднята тема безопасности Черноморского региона, вопрос безопасности Грузии и интеграции в НАТО. Не думаю, что позицию Грузии на этом саммите кто-то представит лучше, чем смелый и решительный голос президента Литвы", — заявил Маргвелашвили.

Президент Грузии во главе делегации страны отправился с двухдневным официальным визитом в Литву 30 марта. Маргвелашвили провел встречи с литовской коллегой Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквернялисом и председателем парламента Викторасом Пранцкетисом.

Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства, здравоохранения.