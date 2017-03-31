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В мире

Свои среди чужих, чужие среди своих: курды вышли из переговоров по Сирии

18:3031.03.2017
(обновлено: 19:12 31.03.2017)
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Боевик курдского отряда YPG в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© AFP 2017/ Delil Souleiman

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Андрей Веселов. Сирийские курды заявили, что прекращают свое участие в пятом раунде межсирийских переговоров в Женеве в составе делегации комитета по переговорам сирийской оппозиции. Причина — остальные участники переговоров якобы игнорируют "курдский вопрос" и не хотят обсуждать статус курдских территорий в Сирии. "Мы отказываемся игнорировать политику исключения и видим необходимость большего диалога. Подтверждаем, что дальнейшее наше участие во встречах в этом раунде бесполезно, объявляем о прекращении нашего участия", — заявили представители курдов.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo
Курды намерены включить Ракку в федерацию, которую они хотят создать в САР
Курды добивались включения в состав переговорной повестки пункта о своих территориях: комитет должен был направить соответствующий меморандум специальному представителю Генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, но не сделал этого.

Ранее источник РИА Новости на переговорах в Женеве сообщал, что курды предлагали два возможных решения: создание отдельного от Сирии курдского государства или формирование конфедерации. Второй вариант — "реалистичный", добавлял источник.

Демарш курдов — по крайней мере пока — вряд ли стоит рассматривать как окончательный и бесповоротный выход из переговорного процесса. Вероятно, они намерены таким образом продемонстрировать и партнерам-конкурентам по оппозиции, и правительству Сирии, и внешним игрокам (в первую очередь Москве и Вашингтону) свою крайнюю озабоченность отсутствием "курдского вопроса" в повестке.

В центре узла противоречий

Положение курдов в Сирии — самое сложное и запутанное. Они со всех сторон окружены врагами или как минимум недоброжелателями. Они вынуждены сражаться не только с ИГ* и другими исламистами, но также противостоять турецким регулярным вооруженным силам, а также иррегулярным отрядам турецких националистов. Непросто складываются отношения у курдов с правительством и другими умеренными арабскими повстанцами. В лучшем случае это вооруженный нейтралитет, а в худшем — боестолкновения.

Курдский повстанец возле города Кобани в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017/ Yasin Akgul
Курды заявили об ожесточенных боях с протурецкими силами на севере Сирии
Лишь в самое последнее время были созданы так называемые "Демократические силы Сирии" (SDF), которые формально объединяют курдов и часть арабской вооруженной оппозиции. Но это достаточно аморфное формирование, и курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) от SDF действуют предельно независимо.

Курды ставят перед собой цель получить как минимум автономию. Вариант максимум на будущее — создание независимого Курдистана на территории современных Сирии и Ирака. Это, естественно, не устраивает и Турцию (есть риск, что к новому формированию попробуют присоединиться турецкие курды), которая всячески препятствует участию курдов в переговорах, и сирийское правительство. Но это также не устраивает оппозицию, которая хочет сместить Асада и получить контроль над всей Сирией, а не над ее остатками.

Алеппо после его освобождения от террористов. Архивное фото
© Фото: SANA
Сирийские курды продолжают бои за город Махмудли к северу от Ракки
Внутри арабской оппозиции единства по "курдскому вопросу" тоже нет. По месту своего образования и дислокации штаб-квартир оппозиция, которая находится вне Сирии, делится на три группы: эр-риядскую, каирскую и московскую. На некоторый диалог с курдами настроены две последние, группа в Эр-Рияде, напротив, менее всего склонна слушать курдов. Но именно она сейчас является самой влиятельной и задает тон в комитете оппозиции по переговорам.

При этом курды из YPG пользуются расположением Вашингтона как наиболее эффективная неправительственная сила в борьбе с ИГ*: их тренируют, вооружают, финансируют, поддерживают.

© REUTERS/ Rodi Said
Бойцы "Демократических сил Сирии" (SDF) в деревне недалеко от Ракки
Ранее США пробовали вооружать и спонсировать Сирийскую свободную армию, но закончилось это позорным провалом. В августе 2015 года командующий Центрального командования ВС США генерал Остин Ллойд признался, что подготовить удалось всего "4-5 бойцов, которые сейчас находятся на поле боя".

Явная поддержка Вашингтона имеет также обратный эффект, арабская оппозиция начинает ревновать США к курдам и потому саботирует их просьбы на переговорном процессе.

Нельзя отложить в "долгий ящик"

Граница Сирии и северного Ирака. Архивное фото
© AP Photo/ Seivan Selim
Сирийские курды заявили о соглашении с Россией по борьбе с терроризмом
Раньше вопрос об устройстве курдских территорий был "делом будущего". Сейчас, когда YPG штурмует столицу ИГ* Ракку при поддержке американцев, этот вопрос становится насущной и практической необходимостью. Курдским ополченцам нужно понять, а за что они, собственно, сражаются и как сложится их судьба в случае победы? Американцы якобы обещали им автономию, но сделали это кулуарно.

Москва, в свою очередь, неоднократно призывала активнее привлекать курдов к переговорам. Последний раз глава МИД России повторил этот тезис в Анкаре. При этом он отметил, что нужно "искать решение этого вопроса, но откладывать его в "долгий ящик" не получается".

Заручившись поддержкой в Белом доме и получив согласие Кремля на диалог, курды пока не сумели найти общий язык с другими оппозиционерами.

*Террористическая организация, запрещена на территории России.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Cicicipi
Время демарша выбрано очень грамотно, не удивлюсь что у курдов есть толковые советчика. А хоть бы и наши. Задать пиндосии и остальным шептунам крайне неудобные вопросы из разряда "а что же курдам в замен взятия Ракки? " можно и нужно, до того как. Иначе кинут, кинут в нагляк. И пусть они официально делают свои обещания, публично, через ни хочу. Что до обид "любимых ранее жён", турков и саудитов, дак это их право ревновать штаты к курдам. Всёравно последнее слово в гареме останется за США.
18:49
31.03.2017
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Юрий Ананасов
Хрусткий доллар решает все.
18:43
31.03.2017
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