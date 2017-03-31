Вице-спикера парламента Сербии не беспокоит ордер Интерпола на ее арест

БЕЛГРАД, 31 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Скупщины (парламента) Сербии, депутат Сербской радикальной партии (СРП) Верица Радета заявила в пятницу РИА Новости, что ее не беспокоит выданный Интерполом ордер на арест по запросу Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).

Пресс-служба МТБЮ сообщила в пятницу, что Интерпол выдал ордер на арест Радеты и двух ее соратников по СРП — Петара Йойича и Йово Остойича. Отмечается, что "красные ордеры" действительны с 16 марта.

"Я узнала об этом из СМИ, как и все остальное, что я узнавала в связи с этими обвинениями. Что касается нашего статуса в Сербии, у нас есть вступившее в силу решение Верховного суда в Белграде, который утвердил, что нет правового основания для нашей выдачи Гаагскому трибуналу", — сообщила Радета агентству.

"Этот ордер, как я прочитала на каком-то сайте, вступил в силу уже 15 дней назад. Это означает, что они, наверное думали, что мы поведем себя глупо и выедем из Сербии, чтобы они нас где-то арестовали и сказали, что ордер уже действует", — отметила вице-спикер.

Радикалам ставится в вину препятствование работе трибунала давлением на свидетелей против лидера партии Воислава Шешеля. При этом сам Шешель был полностью оправдан МТБЮ год назад — 31 марта 2016 года по обвинениям в военных преступлениях в ходе вооруженных конфликтов 90-х годов в бывшей Югославии. В настоящее время он является одним из кандидатов в президенты Сербии на выборах 2 апреля.

"Я не обеспокоена этим ордером, не собираюсь выезжать за границы Сербии. Уверена, что наш председатель партии Воислав Шешель во втором круге выборов станет президентом Сербии и нас как своих верных соратников помилует и освободит от уголовной ответственности. И вне зависимости от выборов, сама не собираюсь ничего им (МТБЮ) писать, они меня не интересуют", — подчеркнула собеседница агентства.

Власти Сербии в пятницу сообщили, что не намерены выдавать вице-спикера и остальных членов СРП.

"Есть решение суда Сербии о том, что они не будут выданы. Для этого нет правового основания, а мы должны уважать решения независимых судебных органов", — заявил министр Расим Ляич, отвечающий в правительстве за взаимодействие с МТБЮ.

Министр юстиции Нела Кубурович также сообщила, что "верховный суд в Белграде еще в мае (прошлого года) постановил о невозможности выдать радикалов МТБЮ, так как им вменяется неуважение к суду", что не считается основанием для выдачи согласно сербскому закону о сотрудничестве с трибуналом в Гааге.