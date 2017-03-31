Украинские пограничники изъяли у молдаванина 29 томов Льва Толстого

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Сотрудники пограничной службы Украины задержали 34-летнего молдаванина, который пытался провезти в Россию 29 томов "Полного собрания сочинений" Льва Толстого. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчину остановили минувшей ночью в пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области. Сочинения русского классика он вез в багажнике автомобиля в большой картонной коробке. Изъятые тома датируются 1929-1939 годами. Книги передали на экспертизу, чтобы установить их культурную и историческую ценность.

Своими действиями молодой человек нарушил установленный порядок прохождения таможни "в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля", пояснили в пресс-службе.