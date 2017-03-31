Минобрнауки готово участвовать в структуре развития Северного морского пути

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минобрнауки готово участвовать в структуре по развитию Северного морского пути, которую президент РФ поручил создать российскому правительству, рассказала министр образования и науки Ольга Васильева в интервью РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Арктика — территория диалога", сообщил, что поручил правительству создать отдельную структуру по развитию Северного морского пути.

Отвечая на вопрос, будут ли в этом проекте участвовать подведомственные Минобрнауки учреждения, Васильева ответила утвердительно.

"Я думаю, что да. Если будет соответствующее поручение, распоряжение. Мы же входим в комиссию по Арктике. Конечно, я думаю, что без наших вузов арктическая история состояться не может. Потому что у нас человеческий капитал, тем более молодой. Я предполагаю, что, конечно, образование — это одна из основных сфер арктического развития", — сказала министр образования.