Эксперт: ситуация в Венесуэле может привести к падению правительства

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Политический кризис в Венесуэле может привести к падению правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро, считает заместитель директора Института Латинской Америки Борис Мартынов.

В четверг Верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть парламента страны, который находится под контролем оппозиции, и лишил его депутатов иммунитета.

"Это шаги навстречу падения правительства Мадуро, поскольку экономическая ситуация в стране оставляет желать много лучшего", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, в этой ситуации пока непонятна позиция армии. "Но то, что этому правительству удается держаться достаточно долго, свидетельство того, что армия пока остается нейтральной или поддерживает Мадуро", — отметил Мартынов.

Он считает, что выходом из политического кризиса в Венесуэле может стать проведение досрочных президентских выборов.

"Скорее всего, возможны всеобщие президентские выборы, возможно временное правительство, но могут быть различные ходы. И не будем забывать, что в западном полушарии весьма скептически относятся к установлению неконституционных режимов. Видимо, будет найден какой-то путь, поскольку существует в отношении таких режимов, которые приходят к власти неконституционным путем, санкции внутри организации американских государств. Как это все будет? Скорее всего, это будет обставлено все цивилизованным путем", — считает эксперт.

Ранее 14 стран ОАГ обратились к властям Венесуэлы с просьбой освободить политических заключенных и выработать календарь проведения выборов. Среди подписантов заявления отсутствовали традиционные союзники Венесуэлы, входящие в этот блок, такие как Боливия, Никарагуа, Эквадор. Всего в ОАГ состоят 35 государств.

Ситуация в Венесуэле приобрела напряженный характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.