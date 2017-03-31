Обыски в офисах телеканала "Белсат" в Минске идут по делу о товарном знаке

МИНСК, 31 мар — РИА Новости, Нина Гурина. Обыски в минских офисах польского телеканала "Белсат" связаны с проверкой по факту незаконного использования товарного знака, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления внутренних дел горисполкома Минска.

"По факту незаконного использования товарного знака проводится проверка", — говорится в сообщении.

В начале марта 2017 года в Первомайское РУВД Минска поступило заявление от правообладателя товарного знака "BELSAT" (зарегистрирован гражданином Белоруссии в 2001 году) о систематическом нарушении его исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, уточняется в материале.

"В результате проведенных проверочных мероприятий сотрудниками милиции установлен круг лиц, использующих указанный товарный знак в нарушении административной статьи "нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности". Для проведения необходимых процессуальных действий по местам их пребывания проведено изъятие аудио- и видеотехники, компьютерного оборудования", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 4 сентября 2014 года судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Белоруссии принято решение о запрете использования товарного знака BELSAT на территории Белоруссии без соответствующего согласия правообладателя.