Рейсовый автобус Минск-Буковель попал в ДТП, погибли два человека

МИНСК, 31 мар — РИА Новости, Нина Гурина. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Минск-Буковель, попал в ДТП на территории Украины, в результате два человека погибли и 12 госпитализированы, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Белоруссии.

"Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса Минск-Буковель с автомобилем два человека погибли, 12 госпитализированы. Посольство на Украине контролирует ход расследования, уточняет список пострадавших, обстоятельства ДТП. Задействован почетный консул во Львове", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства, на данный момент известно, что один из погибших — гражданин Украины, управлявший легковым автомобилем, личность второго погибшего устанавливается. Представитель пресс-службы добавил, что среди госпитализированных есть те, кто находятся в тяжелом состоянии.