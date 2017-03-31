Россия надеется на продолжение сотрудничества с США и Францией по Карабаху

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (275)

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с США и Францией по нагорно-карабахскому урегулированию (НКУ), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что Россия, США и Франция как страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ являются основной переговорной площадкой по нагорно-карабахскому конфликту.

"Рассчитываю, что наше тесное взаимодействие по НКУ с Вашингтоном, как и с Парижем, будет продолжено", — сказал министр в интервью агентству "Азери-Пресс".

Лавров отметил, что все три сопредседателя активно взаимодействуют между собой, регулярно посещая регион и, как правило, выступая с единых позиций на переговорах с руководством Армении и Азербайджана.

"Полагаю, что такой командный подход является свидетельством того, как можно и нужно сотрудничать по вопросам преодоления международных конфликтов", — добавил российский министр.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>