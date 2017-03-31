В Совфеде объяснили цель военных учений США в Германии

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Планы НАТО и США провести учения в Германии с участием русскоязычных статистов являются продолжением информационной войны в отношении России с целью оказать психологическое давление на парламентариев и население своих стран для обоснования усиления НАТО в Восточной Европе, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
По его словам, такие учения должны оказать определённое психологическое давление на парламентариев и население стран-членов НАТО для оправдания планов по усилению на востоке.
"Это продолжение информационной войны со стороны НАТО, которая проводится по отношению к России", — заявил глава комитета.
Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США заявил, что учения дислоцированных в Германии войск США с участием "русскоговорящих статистов" не являются подготовкой к каким-либо действиям. Он отметил, что "эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире".