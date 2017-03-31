ГП Украины проводит обыски в здании Антимонопольного комитета

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура в пятницу проводит обыски в здании Антимонопольного комитета, в здание никого не пропускают, сообщила государственный уполномоченный комитета Светлана Панаиотиди.
По ее данным, обыски могут быть связаны с табачной компанией "Тедис Украина".
Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией "Тедис Украина" при участии россиянина.